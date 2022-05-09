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Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

09.05.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular dar alanda taktik çalıştı.

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