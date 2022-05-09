Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular dar alanda taktik çalıştı.



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