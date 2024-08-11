Adana Demirspor galibiyeti sonrası Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! "Şimdi daha iyi anladım"

Süper Lig’de perdeyi Adana Demirspor karşısında açan Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

'HİÇBİR ZAMAN İLK LİG MAÇIMI KAYBETMEDİM'

Diğer çalıştırdığı takımlardaki sezonun ilk lig maçı ve Fenerbahçe’deki sezonun ilk lig maçının arasındaki fark sorulması üzerine Portekiz teknik adam, “Hiçbir zaman ilk lig maçımı kaybetmedim. Dolayısıyla 24 yıldır hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Sadece 2 sezona beraberlikle başlamıştım ama o sezonlarda da Şampiyonlar Ligi’ni kazandım. Maçı erken koparmak istedik. Yüksek enerjiyle başladık. Devre arasında tecrübelerime dayanarak oyuncularıma ‘Rakibimiz oyunun son bölümüne kadar maçı 1-0 devam ettirmeye çalışacak’ dedim. Maximin, 90 dakika oynayacak durumda değil. Belli bir andan sonra sonucu alma odaklı bir oyun sergiledik. Benim düşünceme göre skor çok daha farklı olabilirdi. Meslektaşımı da 15 yaşındaki kaleciyi oynattığı için tebrik etmek istiyorum. Bu oyuncuyu da tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Süper Lig’deki Galatasaray - Hatayspor maçından da bahseden tecrübeli teknik adam, "Ligde iki maç oynandı. Dün Galatasaray - Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Şunu söyleyebilirim; çok fazla şey öğrendim. Bana verilen veriler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha iyi anlıyorum" sözlerini sarf etti.

'ŞU AN TAKIM İYİ BİR DURUMDA OLMAKTAN ÇOK UZAK'

Takımın henüz iyi bir duruma gelmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Zamana ihtiyacımız var. Sadece defansif veya ofansif olarak değil. Her şey için zamana ihtiyacımız var. Maximin ve En-Nesyri fit değil. Şu an takım iyi bir durumda olmaktan çok uzak." ifadelerini kullandı.