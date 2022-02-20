Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3 golle mağlup etti

Sezonun flaş ekibi Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Gaziantep FK'yı rakip sahada 3-0 yendi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18 ve 82'de Assombalonga ve 69'da Bjarnason kaydetti. Günay, Assambalonga'nın 2 penaltı vuruşunda gole izin vermedi.
Bu sonuçla Adana temsilcisi puanını 44'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay’da kaldı.
- dakikada Hamza Mendyl’in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal’ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal’ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.
- dakikada Vargas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün’ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay’da kaldı.
- dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün’ün ortasında Vargas’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
- dakikada savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Yunus Akgün’ün kaleci Günay ile karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
- dakikada Maxim’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kitisou’nun kaleci Muric’i çalımladıktan sonra şutunu savunma çizgiden çıkardı.
- dakikada Maxim’in ara pasında topla buluşan Muhammet’in sert vuruşu savunmadan sekerek kaleci Muric’te kaldı.
- dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün’ün Djilobodji’nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı.
- dakikada Adana Demirspor’un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.
- dakikada ceza sahasına giren Yunus’un vuruşu Günay’dan döndü, dönen topu Svensson’un pasıyla önünde bulan Bjarnasson’un penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
- dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içinde Papy Djilobodji’nin müdahalesiyle bir kez daha yerde kaldı ve bir kez daha penaltı kararı verildi.
- dakikada Adana Demirspor’un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını bir kez daha kurtaran kaleci Günay, maçta ikinci kez penaltıya geçit vermedi.
- dakikada kullanılan köşe vuruşunda Vargas’ın yerden pasıyla topla buluşan Kaan’ın ortasını üst üste iki penaltı kaçıran Assombalonga kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Steven Caulker x (Joao Figueiredo dk. 46 xx), Hamza Mendyl x (Alin Tosca dk. 46 xx), Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx (Ahmed El Messaoudi dk. 77 x), Recep Niyaz x (Alexandru Maxim dk. 46 xx), Angelo Sagal x (Torgeir Börven dk. 69 x), Muhammet Demir xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Arijanet Muric xxx, Kaan Kanak xxx (Alper Uludağ dk. 87 ?), Tayyip Talha Sanuç xxx, Samet Akaydın xxx, Jonas Svensson xxx, Benjamin Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 66 xx), Gökhan İnler xxx, Younes Belhanda xx (Birkir Bjarnason dk. 66 xxx), Matias Vargas xxx, Yunus Akgün xxx (Babajide Akintola dk. 79 x), Britt Assombalonga xxx (Erhun Öztümer dk. 87 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Metehan Mimaroğlu, Damjan Djokovic
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Assombalonga (dk. 18 ve 82), Bjarnasson (dk. 69) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Kitsiou, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)
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