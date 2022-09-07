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Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

07.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hoş geldin Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.

30 yaşındaki Töre, son olarak Beşiktaş forması giymişti.

Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

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