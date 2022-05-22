Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Göztepe'yi 7-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, sezonu mutlu bir şekilde bitirdiklerini dile getirdi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçirdikleri güzel sezona yakışan bir futbol oynadıklarını belirtti.

Başkan Murat Sancak ve taraftarlara verdikleri emek ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür eden Montella, "Ligi bize yakışan şekilde, böyle bir galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Önümüzdeki sene için bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna Montella, sözleşmesinin devam ettiğini anımsatarak, "Ben de burada kalmaya hevesli bir insanım. Çünkü beraber geliştirmek istediğimiz bir projemiz var. Başkanımızla ilerleyen günlerde tekrar görüşeceğiz ve tabii ki de bakış açımız aynı yolda devam ediyorsa seve seve burada takımı geliştirip en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Ben zaten burada kalmak istiyorum. Yani mutluyuz ve zevkle çalıştığımız bir noktadayız. " ifadelerini kullandı.

- "Galatasaray tarafından bir hediye bekliyoruz"

Kiralık oyuncuların durumuna dair soru üzerine Montella, bu futbolcuların takıma katkılarının ortada olduğunu dile getirdi.

Montella, "Sezon başından beri müthiş bir katkıda bulunan 3 futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi onlar gidecekler diye tabii ki de üzgünüz ama geri gelmek isterlerse de sanırım hızlı bir şekilde onları geri almak için hemen ne gerekiyorsa yaparız. O yüzden ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Yunus Akgün'ün bir sezon daha kiralık oynaması için girişimde bulunacak mısınız?" sorusuna, Yunus'un şu an itibarıyla Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu belirtti.

Yunus'un kulüpte herkes tarafından sevildiğini ifade eden Montella, "Yunus Akgün'ün önemi çok ayrı biliyorsunuz. Tabii ki buradaki kararı Galatasaray Kulübü verecektir. Biz de her türlü karara saygı duyacağız. Kulüp olarak da Galatasaray tarafından bir hediye bekliyoruz. Çünkü bu sezon baktığınızda inanılmaz bir gelişme gösterdi bizim sayemizde. Yani vermek isterlerse biz tabii ki tekrar bir sene daha burada görmek isteriz kendisini." diye konuştu.

- Mutlu:

Göztepe Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, küme düşmesi kesinleşmiş takımlar için böyle maçları oynamanın zor olduğunu belirtti.

Mutlu, "Zor bir maç oldu. Maçın içinde golü erken yiyince, futbolcuların direnci kırıldı. Ondan sonra da toparlamak zor oluyor. Yapacak bir şey yok artık. Ligin de son maçıydı. İnşallah artık yeni sene için yapılanacağız." şeklinde görüş belirtti.

