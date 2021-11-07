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Adana Demirspor, Hatayspor'a 'Dur' dedi

07.11.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor, Hatayspor'a 'Dur' dedi
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Adana Demirspor
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