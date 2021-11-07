Adana Demirspor, Hatayspor'a 'Dur' dedi

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına gidecek.

