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Adana Demirspor, İstanbulspor'u gole boğdu! Maçın skorunu görenler gözlerine inanamıyor...

05.01.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda açılan Adana temsilcisi rakibine 45 dakikada tam 5 gol atarak sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Adana Demirspor, İstanbulspor'u gole boğdu! Maçın skorunu görenler gözlerine inanamıyor...

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladı. Geçen hafta Beşiktaş 'a kaybeden Adana Demirspor, taraftarı önünde adeta gövde gösterisi yaptı. Maçın ilk yarısında yalnızca 1 gol atan ev sahibi ekip ikinci yarıda açıldı ve karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BELHANDA PERDEYİ AÇTI, GÖKHAN TÖRE KAPADI

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Karşılaşmanın 29. dakikasında Belhanda'nın penaltısı ile öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Adana Demirspor adeta açıldı ve 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle skoru 6-0'a getirerek üç puanı almayı başardı.


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