Adana Demirspor, İstanbulspor'u gole boğdu! Maçın skorunu görenler gözlerine inanamıyor...

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladı. Geçen hafta Beşiktaş 'a kaybeden Adana Demirspor, taraftarı önünde adeta gövde gösterisi yaptı. Maçın ilk yarısında yalnızca 1 gol atan ev sahibi ekip ikinci yarıda açıldı ve karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BELHANDA PERDEYİ AÇTI, GÖKHAN TÖRE KAPADI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Belhanda'nın penaltısı ile öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Adana Demirspor adeta açıldı ve 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle skoru 6-0'a getirerek üç puanı almayı başardı.



