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Adana Demirspor karıştı! Balotelli ve teknik direktör Montella maç sonu tartıştı

28.08.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma, Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda ise Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, golcüsü Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırmakta güçlük çekti. Maç sonu basın toplantısında Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya da değinen Montella, "Adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor karıştı! Balotelli ve teknik direktör Montella maç sonu tartıştı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

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İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

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Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

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MONTELLA'DAN BALOTELLI AÇIKLAMASI

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında basın toplantısında konuşan Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" ifadelerini kullandı. (İHA)

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