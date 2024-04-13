Adana Demirspor - Kayserispor maçı sonrası saha karıştı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı. Bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartıştı. Tartışmanın üzerine bir taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.

SU ŞİŞESİ, MEŞALE...

Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı. Bunun üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz ve teknik heyetler taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.





