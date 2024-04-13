SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor - Kayserispor maçı sonrası saha karıştı

Adana Demirspor - Kayserispor maçı sonrası saha karıştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2024 22:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana’da oynanan Adana Demirspor ve Kayserispor maçı sonrasında saha karıştı. Bir taraftar saha kenarına inerken polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Taraftarları teknik heyet sakinleştirdi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı. Bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartıştı. Tartışmanın üzerine bir taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.

SU ŞİŞESİ, MEŞALE...

Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı. Bunun üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz ve teknik heyetler taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş galibiyeti unuttu!Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Ozan Tufan'dan müthiş gol! Hull City uçuşa geçtiOzan Tufan'dan müthiş gol! Hull City uçuşa geçti
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıpReal Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıp
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Süper Lig maçı süper li ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

Real Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıp

Real Madrid'den Arda Güler'e büyük ayıp

Beşiktaş galibiyeti unuttu!

Beşiktaş galibiyeti unuttu!

İspanyol hakem VAR'dan bağlanarak golü iptal ettirdi

İspanyol hakem VAR'dan bağlanarak golü iptal ettirdi

Nelsson rest çekti: ''Ayrılıyorum''

Nelsson rest çekti: ''Ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.