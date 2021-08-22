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Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

22.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola'nın katılmadığı bildirildi. MR'ı çekilen oyuncuların durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtildi.

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