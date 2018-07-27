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Adana Demirspor Mickael Pote'nin geri döndüğünü açıkladı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor eski golcüleri Mickael Pote'nin geri döndüğünü resmen açıkladı.

Adana Demirspor Mickael Pote'nin geri döndüğünü açıkladı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, eski golcüleri Mickael Pote'yi Apoel'den transfer ettiklerini açıkladı.

Adana Demirspor, transferi sosyal medya hesabından ''Tekrar hoşgeldin kral'' paylaşımıyla duyurdu.

33 yaşındaki Beninli golcü, 2015-2017 yılları arasında Adana Demirspor'da oynamış, geçen sezon ise APOEL formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Mickael Pote

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