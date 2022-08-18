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Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

18.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.

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