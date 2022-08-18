Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.



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