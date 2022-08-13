Adana Demirspor, Sivasspor'a geçit vermedi! Belhanda ve Onyekuru yine attı...

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele, Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 71. dakikada Akintola kaydetti.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Adana Demirspor, puanını 6'ya yükseltti. İlk yenilgisini alan Sivasspor ise 1 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

