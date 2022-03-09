Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.

Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.



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