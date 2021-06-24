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Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

24.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor şampiyonluk belgeseli yayımladı.

Mavi-lacivertlilerin sosyal medyadan yayınladığı "O Sene Bu Sene" isimli belgeselde, kulüp başkanı Murat Sancak, as başkan Metin Korkmaz, basın sözcüsü Savaş Çokduygulu, teknik direktör Samet Aybaba ve oyuncuların açıklamalarına yer verildi.

Başkan Sancak belgeselde yer alan konuşmasında taraftarın Süper Lig’de beklentisinin fazla olduğunu belirterek, “Süper Lig’e nasıl 26 yıl çıkamadıysak, bir 26 yıl da orada kalmayı hedeflememiz lazım.” ifadesini kullandı.

Teknik direktör Aybaba da Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini anlattı.

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