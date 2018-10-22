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Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.10.2018 22:49 | Son Güncelleme

Tanju Çolak ile yollar ayrıldı! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Tanju Çolak ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor'da Tanju Çolak dönemi kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevinde bulunan Tanju Çolak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İşte Adana Demirspor'un Başkan Murat Sancak imzalı açıklaması;

Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak’a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz.

Murat Sancak

Adana Demirspor Kulübü Başkanı

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