Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor'da Tanju Çolak dönemi kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevinde bulunan Tanju Çolak ile yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Adana Demirspor'un Başkan Murat Sancak imzalı açıklaması;
Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak’a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz.
Murat Sancak
Adana Demirspor Kulübü Başkanı
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