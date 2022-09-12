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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

12.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Futbolseverler heyecanla beklenen maça saatler kala arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Adana Demirspor Trabzonspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

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