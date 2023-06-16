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Adana Demirspor üç koldan saldırıyor! Teknik direktörlük için Alex de Souza, Guti ve Pirlo isimleri masada...

16.06.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da gündeme üç büyük isim geldi. Guti Hernandez, Alex de Souza ve Pirlo ile temas kuran Adana temsilcisi yine gündeme yön vermeye hazırlanıyor.

Adana Demirspor üç koldan saldırıyor! Teknik direktörlük için Alex de Souza, Guti ve Pirlo isimleri masada...

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor teknik direktör arıyor. Bir an evvel takımın başına hoca bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Adana yönetimi elini sıkı tutuyor.

TANIDIK İSİMLER VAR

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Adana Demirspor, Guti Hernandez, Alex de Souza ve Andrea Pirlo'yla resmi temasa başladı. Andrea Pirlo sezon sonu Fatih Karagümrük'ten ayrılarak yeni takım arayışlarına başlamıştı.

GUTI SESLERİ

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Guti, sonrasında Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı. Real Madrid'in U17 takımını da çalıştıran Guti, son olarak Almeria'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 3 yıldır boşta olan Guti için Adana Demirspor nabız yokladı.

ALEX İÇİN GİRİŞİM VAR

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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile de temas kuran Adana Demirspor beklemeye geçti. Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo'nun U20 takımıyla başlayan Alex, sonrasında Brezilya ekibi Avai'de görev almıştı.


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Adana Demirspor Alex de Souza Guti Hernandez guti pirlo Vincenzo Montella fenerbahçe efsane

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