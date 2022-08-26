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Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

26.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma öncesi birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mücadeleye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Adana ile Demirspor Ümraniyespor, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Ümraniyespor maçının canlı yayın bilgileri...

ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Ümraniyespor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayack.

ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Ümraniyespor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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