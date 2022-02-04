SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'un 100 milyon Euro'luk Dele Alli transferini Frank Lampard engelledi!

Adana Demirspor'un 100 milyon Euro'luk Dele Alli transferini Frank Lampard engelledi!

04.02.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Everton'ın Teknik Direktörü Frank Lampard, dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmesine engel olmuş... Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada Dele Alli ile anlaştıklarını hatta abisinin bile Türkiye'ye geldiğini ifade etti. Ancak transferin son aşamasında Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın araya girerek transferi bitirdiğini ifade etti. 4 yıl önce değeri 100 milyon Euro olan İngiliz oyuncunun kariyeri şu sıralar düşüşte.

Adana Demirspor'un 100 milyon Euro'luk Dele Alli transferini Frank Lampard engelledi!
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yaptıkları flaş transferlerle kendinden sıkça söz ettiren Adana Demirspor bir bomba daha patlatabilirmiş... 4 yıl önceki değeri 100 milyon Euro olan İngiliz futbolcu Dele Alli, Adana Demirspor'un kapısından dönmüş. Kulübün başkanı Murat Sancak, Dele Alli'yi kiralamak için Tottenham'la anlaştıklarını ancak Frank Lampard'ın araya girerek Everton'a transfer ettiğini söyledi.

"TRANSFERİ LAMPARD BOZDU"

efef

Dele Alli transferi ile ilgili konuşan Sancak, "Dele Alli için Tottenham'la her konuda anlaşmıştık. Bize kiralık olacak vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye bile geldi. Transfer tam bitecekken Frank Lampard araya girdi ve oyuncuyu Everton'a aldı. Transferi Lampard bozdu." dedi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO'YU BULMUŞTU

3331673_810x458

2015 yılında Tottenham'a transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen ve İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız oyuncunun değeri 100 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Bu sezon yaşadığı düşüşle birlikte takımdan ayrılan Dele Alli, performansını toplamak için fırsat arıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Galatasaray gönderdiğine pişman oldu! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...Son dakika: Galatasaray gönderdiğine pişman oldu! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...
Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...Ali Koç, Löw ile anlaştı! İşte sözleşmesi...
Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilirFatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Beşiktaş'tan ezeli rakibine Boupendza çalımı...

Beşiktaş'tan ezeli rakibine Boupendza çalımı...

Süper Lig'in yıldızı kansere yakalandı!

Süper Lig'in yıldızı kansere yakalandı!

Fenerbahçe Beko maçında gerilim! Oyunculara saldırdılar...

Fenerbahçe Beko maçında gerilim! Oyunculara saldırdılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.