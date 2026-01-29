Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye edildi

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk futbolundaki bahis ve şike soruşturması kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Murat Sancak adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Futbolda bahis soruşturmasında aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Futbolda bahis operasyonu kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.