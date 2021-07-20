Adana Demirspor'un istediği David Luiz'e talip

Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürdüğü David Luiz için Marsilya devreye girdi.

Fransız basınından yansıyan haberlere göre Marsilya'nın 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık iyi bir kontrat önerdiği ifade edildi. David Luiz'in bu teklife henüz cevap vermediği ve kendisine yapılacak tüm teklifleri dinleme kararı aldığı belirtiliyor.

Adana Demirspor'un bonservisi elinde olan David Luiz'e yıllık 2,5 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme önerdiği iddia edilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)



