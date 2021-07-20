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Adana Demirspor'un istediği David Luiz'e talip

20.07.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı David Luiz'e Marsilya'nın talip olduğu belirtildi.

Adana Demirspor'un istediği David Luiz'e talip

Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürdüğü David Luiz için Marsilya devreye girdi.

Fransız basınından yansıyan haberlere göre Marsilya'nın 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık iyi bir kontrat önerdiği ifade edildi. David Luiz'in bu teklife henüz cevap vermediği ve kendisine yapılacak tüm teklifleri dinleme kararı aldığı belirtiliyor.

Adana Demirspor'un bonservisi elinde olan David Luiz'e yıllık 2,5 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme önerdiği iddia edilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor David Luiz
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