YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor yarın Altay'a konuk olacak

Adana Demirspor yarın Altay'a konuk olacak

20.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor yarın Altay'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Altay'a konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 16 puan ve averajla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puanlı rakibi Altay karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Dünya Türkmenler Birliğinden Büyük Önder Atatürk'ü anma programıDünya Türkmenler Birliğinden Büyük Önder Atatürk'ü anma programı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Altay

Adana Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:29
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.