YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek

11.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, yarın Giresunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandıAdana'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Giresunspor

Adana Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.