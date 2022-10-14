Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde topladığı 18 puan ve averajla lider durumda bulunan Akdeniz ekibi, 13 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı maçların ilkinde 0-0 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz