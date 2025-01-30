Adana Demirspor yeni teknik direktörünü Manchester City'de buldu! 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ayrıca Sayın Avcı’nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;

Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)

Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)

Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)

Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)

Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)"

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Ayrıca Sayın Avcı’nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;



Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki… pic.twitter.com/ZP2NaZZxB5 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 30, 2025

EN SON MANCHESTER CITY

Kariyeri boyunca Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor ve Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Avcı, Chorley'de altyapı koordinatörü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörü olarak çalıştı.