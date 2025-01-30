SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor yeni teknik direktörünü Manchester City'de buldu! 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü Manchester City'de buldu! 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.01.2025 20:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı oldu. Mavi - beyazlı ekip Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü Manchester City'de buldu! 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ayrıca Sayın Avcı’nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;

Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)

Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)

Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)

Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)

Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)"

EN SON MANCHESTER CITY

Screenshot_2

Kariyeri boyunca Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor ve Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Avcı, Chorley'de altyapı koordinatörü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörü olarak çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Süper Lig'de bu sefer de Lorenzo Insigne bombası!

Süper Lig'de bu sefer de Lorenzo Insigne bombası!

Eski sevgilisini katletti! "Öl lan namussuz deyip yerde tekme attı"

Eski sevgilisini katletti! "Öl lan namussuz deyip yerde tekme attı"

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

Galatasaray'a olay 'Florya suyu' göndermesi!

Galatasaray'a olay 'Florya suyu' göndermesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.