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Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

31.05.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor

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