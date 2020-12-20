Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Akgün: "Hedefimiz şampiyonluk"

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, "Çok kaliteli bir takımız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu sene o sene olacak." dedi.

Mavi-lacivertli kulübün sezon başından Galatasaray'dan kiraladığı 20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 8'i TFF 1. Lig ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giydi.

Yunus, biri kupada olmak üzere kaydettiği 3 golle Akdeniz ekibine katkıda bulundu.

Yunus Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir tempo içinde olduklarını söyledi.

Kupa, lig ve ertleme maçları nedeniyle hafta içi ve hafta sonunda maça çıktıklarını aktaran Yunus, şunları kaydetti:

"Giresunspor maçından sonra Trabzonspor'la karşılaştık. Takım olarak müthiş mücadele ettik ve hak ettiğimiz sonucu aldık. Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Maç maç gidiyoruz, şimdi Tuzlaspor maçını kazanmak istiyoruz. Devre arasına son 4 maç kaldı. Devreyi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Trabzonspor gibi büyük bir takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda eledik. Taraftar ve camiamızın beklentisi yüksek. Çok kaliteli bir takımız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu sene o sene olacak."