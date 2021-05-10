Adana Demirsporlu oyuncular, şehirde tur atarak şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'e 26 yıllık özlemi bulunan bir takımla şampiyonluk yaşamanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Geçmiş 2 yılda epey sıkıntılar çektik. Yarı finalde ve finalde elendik. Bu sene iyi başladık, kötü gitti. Sonra Samet hocayla toparladık. Son 12 maçta da yenilmedik. Altay hariç üst sıradaki tüm takımları yendik. O dönem lider GZT Giresunspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendik. Yılport Samsunspor'u 2-0 yendik. Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir. Öyle sosyal medyada yapılan açıklamalara bakmayın. Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk. Onun için, cevap vermiyorsak terbiyemizdendir."

