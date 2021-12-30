Adana Demirspor'un eski başkanlarından Gökoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski başkanlarından Mehmet Gökoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökoğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Gökoğlu'nun naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Gökoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Adana Demirspor'un eski yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz