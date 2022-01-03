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Adana Devlet Tiyatrosu ocak ayında 4 oyun sahneleyecek

03.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Devlet Tiyatrosu ocak ayında 4 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), ocak ayında 4 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT, Güngör Dilmen'in yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Ben Anadolu" adlı oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 4-8 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.

Aynı sahnede, Peter Turrini'nin yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun, 11-15 Ocak'ta izlenebilecek.

Nihat Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı" Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 18-22 Ocak ile 25-28 Ocak'ta seyircinin beğenisine sunulacak.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyunu, 29 ve 30 Ocak'ta izlenebilecek.

Sabancı Oda Tiyatro Sahnesi'nde ise "Nihayet Bitti" adlı oyun 26-28 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Adana Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:48
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

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