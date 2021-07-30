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Adana Feke'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

30.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Feke'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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