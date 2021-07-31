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Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

31.07.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

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