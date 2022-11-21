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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı

21.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü FETÖ soruşturmasında 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı

Adana merkezli 7 ilde şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ hakkında yürüttüğü soruşturmasında 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Ordu, Mersin, İstanbul, Ankara ve Bursa’da şafak vakti terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde 2 farklı grubun toplantılarına devam ettiği, firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiği, örgüt mensuplarını öğrenci evlerine yönelik yapılanma içerisinde oldukları, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağladığı, yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına gaybubet evi ayarladığı ve sosyal medya aracılığı ile örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları öğrenildi.
Operasyonda evlerde yapılan aramada F serisi 1 dolar ile FETÖ kitapları da ele geçirildi.

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fetö

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