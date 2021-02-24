Adana merkezli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 18'i tutuklandı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik düzenlenen ve 41'inin yakalandığı operasyon kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

Öte yandan, şüpheli biyologların hastanedeki dolaplarında 50 kanser ilacı ele geçirildiği ve Bursa'dan kargoyla İstanbul'daki bir kişiye 450 bin liralık ilaç gönderdikleri, bunlara da polisin el koyduğu öğrenildi.