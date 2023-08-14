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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 40 dereceyi aşan sıcaklıklar bunaltıyor

14.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezde hava sıcaklığı 44, nem oranı yüzde 63'e ulaştı, Osmaniye'de ise termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Adana'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti.

Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

MERSİN MERKEZDE NEM ORANI 64'E ULAŞTI

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 44 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 64'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi.

Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kıyı şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, ağaçların altında ve kameriyelerde güneşten korunmaya çalıştı.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmadığı gözlendi.

Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de öğle saatlerinde sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Caddelerde bulunan termometreler 48 dereceyi gösterirken, aşırı sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkan kent sakinleri ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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