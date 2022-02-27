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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

27.02.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına göre düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve şehitler için dua edildi.

Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

Cami imamınca verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışı, Kadirli Belediyesince vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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