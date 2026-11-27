Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, Gürcistan'da yaşanan taraftar olayları ve maç sonundaki Filistin'e destek görüntüleriyle gündeme geldi. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamalarda hem Beşiktaş camiasına destek verdi hem de İsrail takımlarının Türkiye'de oynamasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA DESTEK

Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı futbolcuları da galibiyet nedeniyle tebrik etti.

Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun. Galibiyet için Beşiktaş futbolcularının gözlerinden öpüyorum. İyi bir ders verdiler" ifadelerini kullandı.

"UEFA VE POLİS YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜM"

Yaşanan olayların ardından UEFA ve güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü belirten TFF Başkanı, girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Hacıosmanoğlu, "UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüm. 55 tane federasyon var, sadece İsrail'in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor. Beşiktaş taraftarını tebrik ederim" dedi.

"İSRAİL TAKIMLARINI TÜRKİYE'YE BİZ İSTEMİYORUZ"

İsrail takımlarının Türkiye'de maç yapmasına ilişkin görüşünü de açıkça dile getiren Hacıosmanoğlu, UEFA toplantılarında İsrail'in futboldan men edilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti.

TFF Başkanı, "İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önce Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları, kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'ye biz istemiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın karşılaşmayı İstanbul'da oynamak istemesi halinde UEFA'nın buna izin verebileceğini öne süren Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş, İstanbul'da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse, hükmen mağlup olurdu" ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARDA OYNAYAMAZ!"

UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı başka bir ülkede oynatma kararı almasına da değinen Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin güvenliği sağlayabileceğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye'ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar" dedi.

TFF Başkanı sözlerini, "Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz! UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul'da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

FİLİSTİN BAYRAĞI NEDENİYLE CEZA GELİR Mİ?

Beşiktaşlı futbolcuların maç sonunda Filistin pankartı önünde fotoğraf çektirmesi ve Ouattara'nın Filistin bayrağını UEFA yazısının üzerine asması da gündeme geldi.

Olası yaptırımlarla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Taşkınlıklardan ufak cezalar olabilir. Ancak Filistin bayrağı nedeniyle ceza gelmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.