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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

29.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları, Atatürk ve Seyhan caddeleri ile Merkez Park'ta sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, normal zamanlarda sıklıkla tercih edilen sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı bandındaki koşu yolları ile oturma ve oyun grupları da boş kaldı.

Hatay'da, Cumhuriyet ve Kemal Paşa caddeleri ile kent genelindeki kavşak ve ana arterlerde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de de kentin işlek yerlerinden Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi'nin boş kaldığı görüldü.

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