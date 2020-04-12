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Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 21:26 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları boş kaldı.

Türkiye'nin ve Orta Doğunun en büyük camisi olan Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi, dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olarak bilinen Taşköprü ve Büyük Saat Kulesi gibi simge mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan simge mekan, bulvar ve caddeler, gündüz ve akşam drone ile görüntülendi.

- Mersin

Mersin'de sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Alanı, Atatürk Parkı ve balıkçı barınağı gündüz ve akşam saatlerinde yüksek noktalardan görüntülendi.

Günün her saatinde işlek olan bu noktalarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

- Hatay

Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Kentin en işlek alanları olan Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisdemir meydanları ile Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu.

Alanlar, gündüz ve akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.

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Adana boş kaldı Sokak

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Adana Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
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Barajyolu Eczanesi
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Can Eczanesi
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