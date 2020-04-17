Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Çalışmaya destek veren Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri de maske, kolonya ve Kovid-19'la ilgili bilgilendirici broşürler bulunan paketleri evlere ulaştırdı.

Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler de pazar yerlerinde denetim yaptı.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Toroslar Belediyesi ekipleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin giriş ve çıkış güzergahlarını dezenfekte etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sürdürdü.

Sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

- Hatay

Hatay'da jandarma ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulamalarına devam etti.

Ekipler, sürücülere maske dağıtıp zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar için okuma ve boyama kitabı, satranç takımı ile oyuncak dağıttı.

