Görüntüsü iç açıcı olmasa da lezzetiyle birçok kişinin beğenisini toplayan şırdan, aslında evinizde de yapabileceğiniz bir sakatat çeşidi. İşte merak edenlere özel şırdanla ilgili tüm detaylar...

Adana'nın en meşhur lezzetlerinden olan şırdan nedir? Hayvanın hangi bölgesinden yapılır?

Adana'nın en özel lezzeti Şırdan, son birkaç yıldır popüler hale gelmiş ve ününü tüm Türkiye'ye duyurmuştur. Şırdan dolması, sakatat sevenler için önemli bir yemektir. Genelde geç saatlerde, hatta sabaha karşı tüketildiğinde daha lezzetli olduğu söylenir.

Şırdan, geviş getiren hayvanların midelerindeki 4 gözden sonuncusudur Midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır. Bu son bölüme ise şırdan ismi verilir. Şırdanın temizliğin çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Temizlenen şırdan, işkembe dolmasında kullanılan harç ile doldurulur. Bu harç baharatlı pirinçten hazırlanır. Son olarak ağız kısmı dikilir ve salçalı suda haşlanır.

Hazırlanan şırdan dolmasının üzerine kimyon ve pul biber serpiştirilir Sokak lezzetlerinden biri olan şırdan genellikle dışarıda yenir ancak evde de yapılabilir. Ancak bunun için şırdanı tıpkı işkembede olduğu gibi çok dikkatli temizlemek gerekmektedir. Aksi halde istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Satın aldığınız şırdanları temizledikten sonra birkaç kez ılık suda yıkamalısınız. Sonrasında tuzlu ve limonlu su içinde 3 saat boyunca bekletmelisiniz. Son kez soğuk suyla yıkama işleminden geçirip hazırladığınız içlikle doldurup ağız kısımlarını dikmelisiniz. Şırdanı doldururken harcı ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin. Pirinçler haşlandıkça şişip şırdanı patlatabilir.