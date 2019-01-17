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Adana'nın en meşhur lezzetlerinden olan şırdan nedir? Hayvanın hangi bölgesinden yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Adana'nın gözde yiyeceklerinden biri olan şırdan, görüntüsüyle hemen hemen herkeste bir ön yargı oluşturuyor. Nasıl oluşturmasın ama sevgili okur, alışılmışın çok dışında bir görüntü gerçekten... İtici duruşuna rağmen lezzetinin fevkalade olduğunu söyleniyor. Peki şırdan olarak adlandırılan bu sakatat hayvanın hangi bölgesinden elde edilir? Nasıl pişirilir? Evde yapılabilir mi? Gelin hep birlikte detayları öğrenelim.

Görüntüsü iç açıcı olmasa da lezzetiyle birçok kişinin beğenisini toplayan şırdan, aslında evinizde de yapabileceğiniz bir sakatat çeşidi. İşte merak edenlere özel şırdanla ilgili tüm detaylar...

Adana'nın en meşhur lezzetlerinden olan şırdan nedir? Hayvanın hangi bölgesinden yapılır?

Adana'nın en özel lezzeti

Adana'nın en özel lezzeti
Şırdan, son birkaç yıldır popüler hale gelmiş ve ününü tüm Türkiye'ye duyurmuştur. Şırdan dolması, sakatat sevenler için önemli bir yemektir. Genelde geç saatlerde, hatta sabaha karşı tüketildiğinde daha lezzetli olduğu söylenir.

Şırdan, geviş getiren hayvanların midelerindeki 4 gözden sonuncusudur

Şırdan, geviş getiren hayvanların midelerindeki 4 gözden sonuncusudur
Midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır. Bu son bölüme ise şırdan ismi verilir. Şırdanın temizliğin çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Temizlenen şırdan, işkembe dolmasında kullanılan harç ile doldurulur. Bu harç baharatlı pirinçten hazırlanır. Son olarak ağız kısmı dikilir ve salçalı suda haşlanır.

Hazırlanan şırdan dolmasının üzerine kimyon ve pul biber serpiştirilir

Hazırlanan şırdan dolmasının üzerine kimyon ve pul biber serpiştirilir
Sokak lezzetlerinden biri olan şırdan genellikle dışarıda yenir ancak evde de yapılabilir. Ancak bunun için şırdanı tıpkı işkembede olduğu gibi çok dikkatli temizlemek gerekmektedir. Aksi halde istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Satın aldığınız şırdanları temizledikten sonra birkaç kez ılık suda yıkamalısınız. Sonrasında tuzlu ve limonlu su içinde 3 saat boyunca bekletmelisiniz. Son kez soğuk suyla yıkama işleminden geçirip hazırladığınız içlikle doldurup ağız kısımlarını dikmelisiniz. Şırdanı doldururken harcı ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin. Pirinçler haşlandıkça şişip şırdanı patlatabilir.

Hazırladığınız şırdanları tencereye dizin ve üzerini geçecek kadar salçalı su yapıp ilave edin

Hazırladığınız şırdanları tencereye dizin ve üzerini geçecek kadar salçalı su yapıp ilave edin
Orta ateşte haşlamaya başlayın. Pirinçler yumuşadığında yemeğiniz pişmiş olacaktır. Servis ederken üzerine kimyon ve pul biber serpiştirin.
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