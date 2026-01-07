Adana Nova Basketbol Başkanı Çetin, silahlı saldırıda yaralandı

Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulubü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

KULÜP BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI

Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete polis, soruşturmaya devam ediyor.