SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Adana Nova Basketbol Başkanı Çetin, silahlı saldırıda yaralandı

Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Adana Nova Basketbol Başkanı Çetin, silahlı saldırıda yaralandı
Mustafa Fidan

Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulubü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

KULÜP BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI

Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete polis, soruşturmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Yüksel Yıldırım patladı! "Musaba'nın hareketi hiç hoş olmadı"Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Yüksel Yıldırım patladı! "Musaba'nın hareketi hiç hoş olmadı"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba canlı yayında hüngür hüngür ağladı!Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.