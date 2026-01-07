SPOR

Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin'e antrenmanda silahlı saldırı!

Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor.

Berker İşleyen

Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Adana'da olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Adana Nova Basketbol Kulübü nün başkanı Ömer Çetin e antrenmanda silahlı saldırı! 1

Adana Nova Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adana Nova Basketbol Kulübü nün başkanı Ömer Çetin e antrenmanda silahlı saldırı! 2

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor.

