Adana takımlarından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Adana Demirspor ve Adanaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından turuncu-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda da "Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz