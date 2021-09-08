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Adana Ticaret Borsası

08.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,702,80MısırKg2,432,51AyçiçeğiKg4,905,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,9020,00

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Adana Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:08
Öğle
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İkindi
16:16
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
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