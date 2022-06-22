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Adana Ticaret Borsası

22.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,956,15Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg34,9054,00

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Adana Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:09
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
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