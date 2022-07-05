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Adana Ticaret Borsası

05.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,907,10MısırKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
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