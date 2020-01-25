YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES’te

Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES’te

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketlerinden Sanko Enerji tarafından Adana’nın Aladağ ve İmamoğlu ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) incelemelerde bulundu.Vali Demirtaş, Sanibey Barajı inşaatının bitmesi ile birlikte sulama projelerinin de devreye alınmaya başladığını belirterek, “Sulama projelerinin bitmesi halinde bölge ekonomisine katkısı çok büyük olacak" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketlerinden Sanko Enerji tarafından Adana’nın Aladağ ve İmamoğlu ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, Sanibey Barajı inşaatının bitmesi ile birlikte sulama projelerinin de devreye alınmaya başladığını belirterek, “Sulama projelerinin bitmesi halinde bölge ekonomisine katkısı çok büyük olacak" dedi. Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu, Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ve DSİ 6’ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan’ın da katıldığı ziyaret sırasında, Vali Demirtaş’a bilgi sundu. Temeli 2007 yılında atılan barajın 3,5 yıl gibi rekor denilebilecek sürede tamamlanarak üretime geçildiğini kaydeden Karakuzulu, “Kurulu gücü 317 MW olan Sanibey Barajı ve HES’te, yıllık bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu üretim, yılda 600 bin konutun ihtiyacını karşılayacak düzeydedir” şeklinde konuştu. Seyhan Havzasında en büyük kurulu güce sahip enerji yatırımı olan Sanibey Barajı ve HES’in, ülkemizde özel sektörün yaptığı büyük projelerin başında geldiğine vurgu yapan Karakuzulu, bu proje sayesinde yılda 620 bin ton karbondioksitin atmosfere salınmadan enerji üretildiğine ve 1,9 milyon ağacın işinin kolaylaşmasının sağlandığına dikkat çekti.
Sanibey Barajı ve HES
SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından, Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan’a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü kabul ediliyor. Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan Sanibey Barajı ve HES, 317 MW kurulu gücü ile gurur veren örnek yatırım olarak Adana’dan Türkiye’ye enerji sağlayan sektörün önemli yatırımları arasında bulunuyor. SANKO’nun olduğu kadar, Adana’nın da önemli projelerinden birisi olan ve temeli 2007 Temmuz ayında atılan Sanibey Barajı ve HES, kurulu güç ve baraj gövde hacmi dikkate alındığında “dünya rekoru” denilebilecek sürede tamamlanarak üretime alındı. Sanibey Barajı ve HES yılda bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyor. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemleri yüzde 100 Türk mühendis ve firmalarınca gerçekleştirildi. Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 620 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor. Sanibey Barajı ve HES sayesinde 1,9 milyon ağacın “işi kolaylaştırılırken”, 600 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
İhracatçılardan Gümrük Günü kutlamasıİhracatçılardan Gümrük Günü kutlaması
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:48
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Asay Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.