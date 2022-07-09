Adana ve Hatay'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana ve Hatay'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.

Adana'da kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan 185 kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken 110 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.



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