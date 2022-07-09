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Adana ve Hatay'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

09.07.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Hatay'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana ve Hatay'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana ve Hatay'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.

Adana'da kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan 185 kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken 110 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay

Adana Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:20
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:08
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Taşkın Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
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